Случайная прохожая вступилась за пенсионерку, которую полицейские хотели наказать за продажу ромашек

Произошло это у станции метро Арбатская. Свидетелем стала корреспондент «Эха».

Скромно одетая в плащ и платок бабушка стояла с маленькими букетами полевых ромашек недалёко от входа в метро. К ней подошли два сотрудника полиции и обвинили в незаконной торговле, за что предусмотрен штраф. Силовики требовали, чтобы пенсионерка прекратила продавать цветы. Проходившая мимо женщина призвала полицейских не прогонять и не наказывать бабушку. И обратила внимание на то, что вокруг идёт активная торговля, раздают газеты, но претензии возникли именно к пенсионерке. Более того, прохожая предложила силовикам купить ромашки, если хотят, чтобы бабушка скорее ушла. Сама пожилая женщина объяснила, что вынуждена продавать цветы, поскольку не хватает денег на лекарства. Она напомнила полицейским слова президента Путина, сказав: «Владимир Владимирович просил уважать пожилых». В итоге пенсионерке разрешили остаться.

Полиция продолжила патрулирование района.