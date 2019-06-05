Силовики задержали ученика обвиняемого в государственной измене физика Виктора Кудрявцева

Начальник одного из отделов королёвского Центрального научно-исследовательского института машиностроения Роман Ковалев, по данным защиты Кудрявцева, был задержан еще накануне. У него дома прошел обыск. Как сказал Интерфаксу адвокат Кудрявцева Иван Павлов, именно против Ковалева спецслужбы просили дать показания его подзащитного.

В ФСБ эту информацию пока не комментируют. В Лефортовском суде говорят, что пока каких-либо материалов в отношении Ковалева они еще не получали, — передает агентство Интерфакс.