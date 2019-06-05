Позиции Китая и России по ключевым мировым проблемам близки или совпадают

Об этом после переговоров с председателем КНР Си Цзинпином сказал российский президент Владимир Путин.

Китайский лидер приехал сегодня в Москву с государственным визитом. Сообщается, что этим вечером Си Цзинпин и Владимир Путин будут участвовать в церемонии передачи московскому зоопарку двух больших панд. Как передает наш корреспондент, еще за несколько часов до этого основная территория зоопарка была перекрыта. Посетителей запускали только со стороны Большой Грузинской улицы, что привело к образованию очереди. В зоопарке же объяснили происходящее тем, что новая территория оказалась перегруженной, и число посетителей превысило норму.