Кампания по выборам депутатов в Мосгордуму официально стартовала сегодня в Москве

Столичный парламент принял соответствующее постановление. Голосование состоится в единый день, 8-го сентября. Депутатов будут выбирать по одномандатным округам без партийных списков.

Сейчас в Мосгордуме насчитывается 45 парламентариев. Большинство составляют представители «Единой России». Кроме того, есть депутаты от КПРФ, а также партии «Родина».

Коммунисты серьезно относятся к столичным выборам и рассчитывают увеличить свое представительство, — сказал «Эху» член фракции компартии в Мосгордуме Николай Зубрилин.

Николай Зубрилин добавил, что в партии опасаются возможных фальсификаций. Коммунисты связывают вероятные нарушения с электронным голосованием.