Немецкий Дойче Банк конфисковал у Венесуэлы 20 тонн золота

Это связано с тем, что Каракас не смог выплатить кредит, — передает агентство Bloomberg.

Три года назад Венесуэла получила от финансовой организации 750 миллионов долларов наличными. Золотые слитки были оставлены в качестве залога. Источники агентства пояснили, что срок действия соглашения истекает лишь через 2 года, однако венесуэльские власти так и не начали выплачивать проценты. В марте сообщалось, что Каракас не смог погасить кредит более чем в миллиард долларов американскому банку «Сити Груп».