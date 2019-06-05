Минтранс рекомендует аэропорту «Шереметьево» увеличить число работников для решения проблем с выдачей багажа

Глава ведомства Евгений Дитрих готов на ближайшем заседании совета директоров «Шереметьево» поставить вопрос о персональной ответственности за ситуацию.

О сбоях в системе выдачи багажа заговорили в конце прошлой недели. Некоторые пассажиры жаловались, что свои вещи они ждали почти 3 часа. Ряд изданий писал, что проблема может быть связана с нехваткой рабочих и увольнением сотрудников, которые отвечают за сортировку и выдачу багажа. В руководстве аэропорта эту информацию отрицали.