Отношения России и Китая выдержали испытание временем

Об этом перед встречей с Владимиром Путиным заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Он отметил, что на Москву и Пекин возлагает большие надежды не только в России и Китае, но и все международное сообщество. Владимир Путин уровень отношений с Китаем назвал беспрецедентным.

Путин и Си Цзиньпин будут обсуждать разные проблемы. Сегодня в Тульской области открылся завод, который будет производить китайские автомобили. Вечером в московском зоопарке состоится официальная церемония передачи двух панд, на которой будут присутствовать главы государств.