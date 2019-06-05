Такое решение принято на сегодняшнем пленарном заседании столичного парламента.

«Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее, чем за 100 дней до дня голосования, и не позднее, чем за 90, то есть между 30 мая и 8 июня», — сказал на заседании глава комиссии по госстроительству и местному самоуправлению Александр Семенников. После официальной публикации постановления стартует избирательная компания. Как говорили в Мосгоризбиркоме, выдвижение кандидатов начнется не позднее 10 июня, сбор подписей в их поддержку завершится через 30 дней. Еще 10 дней отводится на проверку подписных листов, документов и принятие решений о регистрации. Самовыдвиженцам и кандидатам от непарламентских партий потребуется собрать подписи 3% избирателей соответствующего избирательного округа — в среднем около 5 тысяч. Конкуренция на предстоящих выборах ожидается очень высокой. Еще до официального старта компании сотни людей заявили о намерении в них участвовать. А в некоторых округах развернулись жаркие споры, порой переходящие в настоящие баталии по поводу возможных кандидатов.

В этом году в трех избирательных округах впервые пройдет эксперимент по дистанционному электронному голосованию.