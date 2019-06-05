Зеленский назвал недопустимым обострение ситуации на Донбассе

Обращение к российским властям президент Украины опубликовал на своей странице в Facebook.

Вследствие усиленных обстрелов позиций ООС на Донбассе погибли три военнослужащих и еще трое были ранены. Сложившуюся на Донбассе обстановку Зеленский назвал не лучшим фоном для возобновления переговоров в Минске. Украинская делегация, по его словам, напомнит о недопустимости ведения диалога «с позиции силы».

Зеленский заявил, что обсудит эту ситуацию на переговорах с европейскими коллегами.