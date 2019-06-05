Основная территория Московского зоопарка оказалась перекрыта перед приездом Владимира Путина и Си Цзиньпина

Лидеры России и Китая сегодня намерены участвовать в церемонии передачи зоопарку двух панд.

На главной территории зоопарка сейчас непривычно пусто. Внутри ходят только сотрудники правоохранительных органов. Посетители же вынуждены идти ко входу на дополнительную территорию со стороны Большой Грузинской улицы. Там образовалась очередь длиной свыше десяти метров. Впрочем, очередь проходит относительно быстро. По признанию опрошенных посетителей, многие из которых пришли с детьми, они не знают о причине закрытия части зоопарка и о том, что его должны посетить Путин и Си Цзиньпин. Ещё часть людей и вовсе выразила недоумение происходящим, сказав, что хорошее настроение, с которым они шли в зоопарк, испортилось. Нет никаких оповещений и у закрытого главного входа, а сотрудники говорят о неких «технических причинах». Полностью зоопарк, по их словам, будет открыт только в четверг. Вокруг главной территории находится более десятка полицейских машин, по периметру также дежурят сотрудники правоохранительных органов.

Улицы, прилегающие к зоопарку, пока что остаются открытыми для дорожного движения.