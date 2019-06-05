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15:03, 05 июня 2019

Китайская компания Great Wall Motor открыла сегодня завод в Тульской области

На предприятии будут производить автомобили Haval. Сейчас на производстве заняты более восьмисот человек. Объем инвестиций в проект уже составил 500 миллионов долларов.



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