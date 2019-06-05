СК возбудил уголовное дело после отказа администрации турбазы в Нижегородской области принять детей с ВИЧ

Следственный комитет возбудил уголовное дело после отказа администрации турбазы в Нижегородской области принять детей с ВИЧ. Руководство за свои действия извинилось.

Благотворительный фонд Стэп, устроитель сорванной поездки на базу отдыха детей с ВИЧ принял извинения. Директор фонда даже не исключила продолжения сотрудничества со спортивной деревней Новинки в Нижегородской области. Об этом Ольга Кузьмичёва рассказала агентству ТАСС. По её словам директор базы отдыха Алексей Шарков помимо извинений заявил, что СМИ сделали из них демонов. Он уверяет, что один из сотрудников турбазы, который принимал звонок, виноват в решении. После отказала пускать ВИЧ-положительных детей возбудили уголовное дело. По статье Нарушение равенства прав и свобод. Фигурантов пока нет. Дети должны были приехать в пятницу вместе с родителями в рамках благотворительного проекта фонда. Но в понедельник Кузьмичёва рассказала, что пускать ребятишек отказались. Под предлогом, что они могут представлять опасность для других отдыхающих. Напоминания о том, что ВИЧ не может передаваться воздушно-капельным путём на ситуацию не повлияло. Организаторам поездки вернули деньги. Теперь делом займутся в СК.

Фонд Стэп, который возглавляет Ольга Кузьмичёва, помогает Вич-инфицированным уже 20 лет.