Владимир Зеленский предлагает украинским бизнесменам инвестировать в инфраструктуры Донбасса

Он сообщил, что уже встречался с некоторыми предпринимателями, в частности, с Виктором Пинчуком. Президент Украины подчеркнул, что у него есть план развития восточных регионов страны.

Президент Польши пообещал поддержку Украине в ее стремлении восстановить законные границы. Такого же отношения можно ожидать и по другим вопросам, — подчеркнул Анджей Дуда.

Дуда добавил, что в истории отношений Польши и Украины были сложные моменты, но сейчас время примирения.