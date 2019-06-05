Последние полуфиналисты определятся сегодня на Открытом Чемпионате Франции по теннису

Россиянин Карен Хачанов сыграет с Домиником Тимом из Австрии.

Победив аргентинца Хуана— Мартина дель Потро, Хачанов уже добился главного карьерного успеха в своей карьере. Впервые пробившись в четвертьфинал турнира из серии Большого Шлема. Кроме того, уже ясно, что по итогам Ролан Гаррос Карен войдет в первую десятку мирового рейтинга. Что ранее удавалось сделать всего шести его соотечественникам.

Матчи с Домиником Тимом удаются Хачанову. Который пока ни разу не проиграл австрийцу при трех победах. Самая впечатляющая датирована ноябрем прошлого года, когда Тим был повержен в полуфинале Мастерса Париже. Тот турнир, к слову, 23-хлетний россиянин выиграл, победив в решающем матче самого Новака Джоковача. Не исключено, что соперники сыграют вновь и на нышнем Ролан Гаррос.

Это произойдет в том случае, если Хачанов победит сегодня Тима, а Джокович возьмет верх над Сашей Зверевым из Германии.

Напомним, что Хачанов остается последним представителем нашей страны в одиночном разряде Ролан Гаррос.