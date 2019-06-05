Массовые протесты в Праге с призывами к отставке премьер-министра Бабиша западные СМИ называют самыми масштабными

Массовые протесты в Праге с призывами к отставке премьер-министра Андрея Бабиша западные СМИ называют самыми масштабными со времен «бархатной революции» 1989 года.

По словам организаторов акции в центре чешской столицы, число присоединившихся к ней уже превысило 120 тысяч человек. Скандал вокруг фигуры премьер-министра, второго самого богатого человека в стране, разгорелся после того, как в конце прошлой недели в руководстве Евросоюза появилась черновая версия доклада, из которого следует, что Бабиш превысил свои полномочия при получении выделенных Чехии субсидий. Как сообщает Би-би-си, придя к власти два года назад, премьер передал свой сельскохозяйственный холдинг в управление сыновьям, однако в Еврокомиссии пришли к выводу, что он продолжает извлекать из него прибыль. Как уточняет Блумберг, Бабиш, передавший свой бизнес в трастовое управление, по-прежнему влияет на получение им субсидий Евросоюза, что создает очевидный конфликт интересов. От премьера могут потребовать вернуть Брюсселю около 17.5 миллионов евро. В свою очередь, в Чехии его ожидают обвинения в том, что за прошедшее десятилетие компания, которой он когда-то владел, незаконно получила от ЕС субсидий на 2 миллиона евро.

Обозреватель Блумберга полагает, что рассмотрение выдвинутых против Андрея Бабиша обвинений при явном покровительстве назначенного им же нового министра юстиции, могут продлиться годы, и вполне вероятно, что, несмотря на протесты, он останется на посту главы правительства до конца отведенного срока, то есть, до парламентских выборов, намеченных на 2021 год.