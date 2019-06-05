Подчиненные бизнесмена Евгения Пригожина намерены снять фильм об убийстве российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Их убили летом прошлого года в Центральноафриканской республике, они приехали туда расследовать деятельность частной военной компании Вагнера.

Полнометражный документальный фильм-расследование рассчитан на внутреннюю российскую аудиторию. Его рабочее название — «Как русские принесли мир в Центрально-Африканскую республику». Проект оказался в распоряжении центра расследований «Досье». Согласно замыслу идеологов картины, она: «подает в выгодном мирном свете деятельность ЧВК» и «демонстрирует эффективную деятельность президента Путина по поддержанию мира во всем мире» КЦ. Предполагается написать роли для «представителей местных спецслужб», «таксистов» и даже командиров вооруженной оппозиции. Представитель ЧВК, по сценарию, скажет, что журналисты поехали не к ним, а непонятно зачем в другое место и что: «кто-то наших ребят грамотно подставил». КЦ. Представитель местных спецслужб, стоя на месте убийства, должен подчеркнуть, что летом прошлого года тут были только банды и иностранные наемники, и что здесь и сегодня опасно. Лидер одной из повстанческих группировок подтвердит, что его люди тут не при чем, и что журналистов убили пришлые банды. Напомню, сотрудники центра «Досье», расследуя убийство журналистов, пришли к противоположному выводу. По их данным, гибель Джемаля, Расторгуева и Радченко — это акция, которую спланировали заранее и что к ней имеют отношение люди, которые работают на близкого к Кремлю предпринимателя Евгения Пригожина.

«Убийца возвращается на место преступления». Так прокомментировал возможное создание фильма журналист Максим Шевченко.

Если фильм снимут, то его финал будет особенно трогательным. Все герои фильма поблагодарят Россию, русских и президента Путина.