Старые друзья российского президента за последние два года увеличили политическое влияние

Старые друзья российского президента, в их числе Николай Патрушев и Геннадий Тимченко за последние два года увеличили политическое влияние. Они вошли в так называемое «Политбюро 2.0» — самое влиятельный неформальный политический институт в России.

Ухудшение отношений с Западом — одна из причин изменения состава Политбюро 2.0, как политологи называют ближний круг президента. Впервые в него вошёл секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Старый друг Владимира Путина, ещё с начала 90х. Патрушев ключевой переговорщик на американском направлении, этим он и ценен для главы страны, отмечается в новом докладе холдинга «Минченко консалтинг». В состав влиятельной путинской элиты вернулся ещё один давний друг президента, бизнесмен Геннадий Тимченко. Он по мнению политологов обрёл снова вес благодаря развитию инфраструктуры Северного морского пути и другим экономическим проектам. Кремлю они необходимы для увеличения своего ресурсного потенциала из-за намерения России стать одной из ключевых мировых держав, отмечается в докладе. Влияние также усилили ещё два старых друга Путина.

Это Игорь Сечин и Аркадий Ротенберг. Глава Роснефти перешёл из так называемой «переходной зоны» Политбюро в основную, поскольку неформально курирует электроэнергию и оказывает сильное влияние на силовые структуры. Бизнесмен Ротенберг улучшил позиции за счёт построенного Крымского моста. Из ближнего круга главы страны выпал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Политологи связывают это с уменьшением его влияния на политические партии и Общероссийский народный фронт. Премьер Дмитрий Медведев сохранил свои позиции в составе «Политбюро 2.0», но неясно сможет ли он там остаться, отмечается в докладе. Поскольку ресурсы главы правительства снижаются, а бизнес, ориентированный на его команду, ослаб.

Принадлежность к окружению Путина авторы исследования устанавливают при помощи экспертных интервью с представителями российских элит. Политологи замечают, что система власти в России довольно закрыта и оценить реальный вес людей внутри круга и отношение к ним президента довольно сложно.

В определенной степени это может быть связано с тем, что в принципе людей вокруг так называемого Политбюро 2.0 стало меньше, — сказал «Эху Москвы» политолог Евгений Минченко.

Он добавил, что нынешняя политическая верхушка построила свою систему отношений на неформальных связях. По его словам пока непонятно, как она сможет справиться с общемировым трендом на недовольство элитами, который уже дошел до России.

Исследование о влиянии в верхушке власти верно показывает текущие тренды, — сказал «Эху Москвы» политолог Валерий Соловей. Тем не менее, к самой концепции устройства так называемого политбюро возникает масса вопросов, — считает эксперт.

Соловей добавил, что в России действительно возрастает недовольство элитами. По его словам, у власти не получится справиться с этой проблемой, поскольку она просто не сможет принять соответствующего решения.