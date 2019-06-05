Екатеринбургские журналисты с помощью акции уличного искусства заявили об утрате конституционных свобод в России

Художник Рома Инк при поддержке городского портала 66.ру нарисовал на городских стенах могильные плиты с эпитафиями свободе.

Изображение первого надгробия с надписью «Свобода собраний» и датами 1993-2012 появилось на набережной у Театра Драмы, где в середине мая случился стихийный протест горожан против застройки. Оно не продержалось и двух часов – его стерли со стены. На следующий день у Храма-на-Крови известный уличный художник Рома Инк изобразил могильный камень с эпитафией свободе вероисповедания, а утром в среду рядом с Домом журналиста – надгробие на могиле свободы слова. После появления третьей работы Рома Ине объявил, что проект создан в коллаборации с городским порталом 66.ру и задумывался еще до майских событий в сквере, но они стали катализатором. О сути акции рассказал директор портала Богдан Кульчицкий.

Коллектив портала 66.ру выступил с обращением к власти. В нем сказано: Мы, нижеподписавшиеся граждане России, не хотим разрушать свою страну, нам не платит Госдеп и у нас нет задачи устраивать кровавые революции. Мы нормальные. С нами можно говорить и договариваться. Но для этого нас надо слышать.



Это не первая художественная акция уличного искусства, организованная журналистами в Екатеринбурге. В 2018 году в подземном переходе у Храма-на-крови при участии Знак.ком нарисовали сцену расстрела императорской семьи Романовых.