Волонтеры начали собирать подписи за временного губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова

При этом СМИ уже сообщают, что некоторых бюджетников активно уговаривают голосовать именно за врио.

Поставить подпись за Александра Беглова предлагают у станций метро и в торговых центрах. Кроме того, в подземке раздают агитационные листовки, хотя правила метрополитена делать это запрещают. Как пишет Фонтанка.ру, активно сбор подписей идет в подконтрольных Смольному бюджетных учреждениях — школах, детских садах и других. При этом в телеграм-канале «Ротонда» появилась информация о том, что госслужащих заставляют подписываться за Беглова под угрозой лишения премии. Отмечу, накануне вечером стало известно о том, что в предвыборный штаб временного губернатора вошли пять человек. В том числе главный тренер «Зенита» Сергей Семак, директор музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая, директор «ОДК-Климов» Александр Ватагин, председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства Петербурга Елена Церетели и председатель совета ветеранов Василий Волобуев. Сразу после их представления Беглов поставил первую подпись в поддержку самого себя на выборах.

Александр Беглов идет на выборы как самовыдвиженец. Ему необходимо собрать 76 тысяч подписей горожан, а также 155 подписей муниципальных депутатов.