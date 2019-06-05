Обвинение в убийстве спецназовца в Красногорске предъявлено одному из участников драки

Следствие установило того, кто нанес смертельное ранение ветерану боевых действий в Сирии Никите Белянкину. Задержаны еще двое участников конфликта. Решается вопрос об избрании всем фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщила пресс-служба Следственного комитета. В ведомстве отметили, что продолжается работа по выяснению всех обстоятельств случившегося, роли каждого участника и степень причастности к совершенным преступлениям.

Бывший военнослужащий 24-летний Никита Белянкин погиб в ночь на 2 июня от удара ножом возле одного из кафе в Красногорске, когда пытался заступиться за местного жителя, которому в ходе массовой драки нанесли ножевое ранение. Накануне полиция сообщила о задержании двух уроженцев стран СНГ 1977 и 1982 годов рождения. «Интерфакс» передает со ссылкой на информированный источник, что в течение последних двух суток были задержаны 26 летний приезжий из Армении бармен заведения, возле которого произошел инцидент, его 40-летний земляк — экономист одной из фирм, а также 41-летний и 26-летний неработающие.

Между тем, гражданин Армении Григор Огасян, которого СМИ назвали подозреваемым в убийстве бойца спецназа, опроверг свою причастность к преступлению и заявил о намерении подать в суд на журналистов.