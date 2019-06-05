Шведский футбольный функционер, экс-президент УЕФА Леннарт Юханссон умер в возрасте 89 лет

Об этом сообщил официальный сайт Федерации футбола Швеции.

Юханссон возглавлял УЕФА в период с 1990 по 2007 годы, установив рекорд продолжительности пребывания на этом посту. Долгие годы являлся вице-Президенетом ФИФА. А в 98 году баллотировался на президентский пост Организации, но уступил Зеппу Блаттеру.

До 2005 года Юханссон был президентом стокгольмского клуба АИК. Являеется кавалером российского ордена Дружбы. А на родине был удостоен золотой медали за выдающиеся заслуги перед шведской культурой, наукой и обществом — Иллис Кворум.

В честь Леннарта Юханссона был назван Трофей Юношеской лиги УЕФА.

Конгресс Международной федерации футбола, который проходит в Париже, почтил память Леннарта Юханссона минутой молчания.