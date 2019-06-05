Сотрудники Евгения Пригожина собираются снять фильм о гибели российских журналистов в Центральной Африке

Речь идет об убийстве Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко прошлым летом.

«Документальный фильм о том, как русские принесли мир в ЦАР» — так озаглавлен сценарий, который оказался в распоряжении центра расследований «Досье». Его опубликовал сайт «МБХ Медиа». Как отмечается в тексте проекта, полнометражная лента предназначена для российской аудитории. Она «подает в выгодном мирном свете деятельность ЧВК», снимая часть вопросов к ее руководителю», «демонстрирует эффективную деятельность президента Путина по поддержанию мира во всем мире». Согласно сценарию, поставленный перед видеокамерой пригожинский наемник, должен сказать, что журналистам следовало «прямо в аэропорту спросить — где здесь русские — и их бы любой таксист отвез бы» к ним за 10 баксов. Там, конечно, их, т.е. журналистов, «научили родину любить, вразумили бы сурово, по мужски, но ребята бы остались живы», цитирует сценаристов «МБХ медиа». По плану свои роли должны также сыграть «представители местных спецслужб», «таксисты» и даже полевые командиры вооруженной оппозиции.

Финал у картины обещает быть трогательным: «все герои фильма, просто люди, дети в футболках с Путиным говорят (в т. ч. на ломаном русском): «Спасибо России, спасибо русским, спасибо Путину».

По мнению пригожинских политтехнологов, фильм «заткнет часть ртов», продемонстрирует «позитивную и эффективную деятельность Компании, снимая часть негативных вопросов к ее руководителю».