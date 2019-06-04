Политолог Минченко : Среди российской элиты усилилось влияние представителей силовых ведомств и госкорпораций

Коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» опубликовал доклад про российские элиты «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна». Влияние представителей силовых ведомств и госкорпораций за последние два года усилилось, — рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. По его словам, это видно исходя из нескольких показателей.

«Ключевой момент это то, что власть сосредоточилась на контуре безопасности, соответственно выбор на мобилизационную модель развития. В этих условиях, если снижается влияние крупного частного бизнеса, ну и поскольку ключевые решения сосредоточены в исполнительной власти, то и основными игроками становятся или представители исполнительной власти, или руководители крупных госкорпораций, или представители бизнеса, имеющие мандат от президента на реализацию политики в тех или иных отраслях», — сказал он.

В докладе говорится, что «Политбюро 2.0» — это неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, — последние два года продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт.

Из члена ближнего круга Путина, по словам Е.Минченко, спикер Госдумы В.Володин перешел в кандидаты в члены этой неформальной политической структуры.

Е.Минченко отметил, что вторым по влиянию человеком в стране считает главу «Ростеха» Сергея Чемезова, а за ним с сопоставимым уровнем влияния идут Игорь Сечин, банкир Юрий Ковальчук и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Вызовом для элит, по его словам, во всем мире является антиистеблишментная волна, которая докатилась и до России.

«Весь мир, и Россия в том числе, вступил в эпоху антиистеблишментной волны, когда есть высокий уровень недовольства населения элитами. Это есть и в США, и в Европе, и в России этот вызов тоже существует. И на самом деле, главный вопрос: насколько эта неформальная иерархическая система («Политбюро 2.0»), созданная по большому счету на неформальных договоренностях, сможет эффективно действовать в условиях этой антиистеблишментной волны. Это главный вопрос, на который сегодня у российской элиты нет очередного ответа», — отметил он.