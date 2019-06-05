В северной столице сегодня проходит так называемый «Стартовый день» ПМЭФ

В северной столице сегодня проходит так называемый «Стартовый день» Петербуржского международного экономического форума. Он предваряет основную программу ПМЭФ. Между тем, до сих пор непонятно, примет ли участие в форуме основатель Baring Vostok Майкл Калви – он находится под домашним арестом.

Кремль с радостью увидел бы бизнесмена в Петербурге, — сказал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Калви был арестован в феврале. Он и еще несколько человек являются фигурантами дела по хищению у банка Восточный.