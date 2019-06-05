Два отеля в центре Москвы проверяют из-за сообщений о минировании
Из зданий отелей «Акварель» и «Савой» начата эвакуация. Об этом «Интерфаксу» сообщили осведомленные источники.
На месте работают сотрудники полиции и кинологи.
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Из зданий отелей «Акварель» и «Савой» начата эвакуация. Об этом «Интерфаксу» сообщили осведомленные источники.
На месте работают сотрудники полиции и кинологи.
Резать Элтона Джона было нельзя Я на фильм не пойду, потому что не считаю возможным поддерживать идею вредную и деструктивную — что для появления фильма в стране, где есть 29 и 44 статьи Конституции (о запрете цензуры, о свободе творчества, о гарантии доступа граждан к культурным ценностям), фильм может быть кем-то произвольно изменён под требования каких-то средневековых традиций…