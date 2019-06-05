Футбольные власти впервые раскрыли финансовую деятельность российских клубов

По сравнению с ведущими клубами Европы, картина в РПЛ несколько другая. Если на Западе львиную долу прибыли составляют права от продажи телетрансляций, в России на первом месте – дотации от регионов. Так, Енисей по этой статье получает около 90 процентов всех доходов.

ЦСКА лучше всех зарабатывает на продаже игроков.

Спартак» больше всех получает от продажи билетов, а также атрибутики в официальных магазинах.

Что касается расходов, то больше всех на развитие молодежного футбола тратит «Краснодар», а вот самым щедрым на агентские выплаты оказался «Спартак». Причем, красно-белые в этом сомнительном первенстве превосходят ближайшего преследователя аж в три раза.

Всего же на основе чистых коммерческих доходов, самыми успешными клубами Премьер-Лиги являются ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар».