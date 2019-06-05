Хабаровские сироты прекратили голодовку у здания правительства региона

Чиновники пообещали выполнить их требования и предоставить жилье.

Одиннадцати воспитанникам детских домов, голодавшим с понедельника, предоставили секции в общежитии недалеко от центра города. Там они смогут дождаться своей очереди на квартиры. Об этом сообщило информационное агентство «Восток России». Оно пишет со ссылкой на участников голодовки, что они довольны таким результатом. В ходе двухдневной акции сироты, не получившие положенное по закону жилье, поставили раскладной стол с бутылкой воды и стульчики у здания правительства Хабаровского края. Они жаловались на то, что ждут свой очереди на жилье годами. Одна из участниц акции в первый же день попала в больницу, а другой накануне дважды пришлось вызывать скорую из-за проблем с давлением. Глава региона Сергей Фургал, в свою очередь, встретился с протестующими и рассказал, что в планах властей – выделение почти 600 квартир для сирот, часть из них – уже в этом году. Одной многодетной матери-одиночке губернатор пообещал жилье в самое ближайшее время.

По данным прокуратуры, в очереди на жилье в Хабаровском крае находятся более 3 тысяч сирот.