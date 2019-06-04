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Эксклюзив Эха 11:00, 05 июня 2019

Саратовский завод «Тролза» намерен уволить в этом месяце почти 150 человек

О массовых сокращениях на производстве троллейбусов стало известно еще этой весной. Об этом сказал «Эху Москвы» депутат Саратовской облдумы от КПРФ Николай Бондаренко. По его словам, работы лишатся значительно больше человек.

По словам Бондаренко, работников специально увольняют не сразу, чтобы избежать общественного возмущения.

«Тролза» перешел на особый режим работы в  середине марта из-за нехватки средств. Гендиректора предприятия задержали по подозрению в коррупции.



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