Депутат от фракции КПРФ: На саратовском троллейбусном заводе «Тролза» начались массовые увольнения

На саратовском троллейбусном заводе «Тролза» начались массовые увольнения. Первые уволенные 142 сотрудника – это только первая волна, процесс увольнений продолжится. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат от фракции КПРФ в Саратовской областной думе Николай Бондаренко.

По словам депутата, о массовых увольнениях работников легендарного предприятия по производству троллейбусов и электробусов «Тролза» стало известно этой весной. Работы лишатся, по его мнению, значительно больше, чем 140 человек.

«Об увольнениях стало известно более месяца назад. Депутаты фракции КПРФ били во все колокола, проводили совещания с привлечением чиновников. Нас заверяли о том, что правительство эту ситуацию держит под контролем, что все будет нормализовано. Но волна увольнений началась, и это только первая волна. По нашей информации этот процесс будет продолжаться и дальше. Потому что на сегодняшний момент предприятие так и не удалось вывести из кризисного состояния», — сказал он.

Н.Бондаренко добавил, что работников специально увольняют не сразу, чтобы избежать общественного возмущения.

«Ожидаются массовые сокращения, которые, по мнению руководства не должны быть резкими, так как это может вызвать резонанс и возмущения, поэтому ожидаемо, что это будет волнами, чтобы не допустить увольнения более 500 человек одновременно. Видимо, по их мнению, так будет менее болезненно, если они будут сокращать по сто человек», — отметил депутат.

Всего в компании работает 800 человек. «Тролза», ранее «Завод имени Урицкого», — крупнейший в России производитель троллейбусов. Этот транспорт работает во всех 86 городах РФ, где имеется троллейбусное движение, а также во многих европейских странах.