Президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить вопрос возвращения Крыма с представителями ЕС и НАТО в ходе официального визита в Брюссель. Об этом заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель:

«Не думайте, что администрация забыла про Крым. Ведутся постоянные консультации. Когда будет наработано определенное решение, его вынесут. Администрация хочет быть прозрачной, но говорить о каких-то слухах или решениях, которые могут быть чувствительными, до того, как они будут приняты, администрация не хотела бы. Крым – это Украина, и это абсолютно подтверждается и исторически, и политически, и дипломатически».

У Зеленского запланированы встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Европейского совета Дональдом Туском и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.