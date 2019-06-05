Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с организацией

Первым соперником россиянина станет временный Чемпион Дастин Порье.

Нурмагомедов не выходил в октагон с октября прошлого года, когда досрочно победил экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора. За послематчевые разборки Хабиб получил девятимесячную дискавлификацию. Что, впрочем, рейтинг его только повысило.

Среди возможных соперников Чемпиона фигурировал Тони Фергюссон, не исключался реванш с Макгрегором. Однако в UFC решили пойти по спортивному принципу, подтвердив, что следующим оппонентом Хабиба станет Дастин Порье.

Американец, не смотря на прозвище бриллиант, не столь знаковая фигура в легком весе. Однако карьера его идет по нарастающей и опыта ему не занимать .В тридцати проведенных боях Порье потерпел

пять поражений.

Защиту титула Нурмагомедов проведет 7 сентября в Абу-Даби.