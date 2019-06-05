США предлагают награду до  пяти миллионов долларов за информацию о нарушении санкций со стороны КНДР

Как передает южнокорейский телеканал КВS, такое уведомление размещено на сайте Госдепартамента.

Правительство интересуется данными о незаконных поставках нефтепродуктов и угля, поездках северокорейских рабочих за рубеж и отправке в КНДР предметов и товаров, запрещенных Совбезом ООН.

Санкции запрещают покупать у Пхеньяна практически весь набор его экспортных товаров, поэтому, по оценкам экспертов, Северная Корея с давних пор имеет налаженную систему нелегальной торговли.