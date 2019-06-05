Германия конфисковала у Венесуэлы тонны золота

Это произошло после того как выяснилось, что Каракас не сможет выплатить крупный кредит.

Венесуэла не сможет вернуть 20 тонн золота. Крупнейший в Германии Deutsche Bank конфисковал его у властей латиноамериканской республики за долги, сообщает агентство Bloomberg. По его данным, Венесуэла взяла у банка кредит на 750 миллионов долларов, золото внесли в качестве залога. Каракас не выполнил условия соглашения и пропустил процентные платежи. Банк досрочно разорвал договор, который истекает в 21-м году, и конфисковал золото. В банке комментировать ситуацию не стали. По данным агентства, оппозиция во главе с лидером Хуаном Гуайдо попросила Deutsche Bank вывести больше ста миллионов долларов на счета, доступ к которым не будет открыт президенту Николасу Мадуро. После того как многие страны поддержали в качестве президента Венесуэлы Гуйадо США и Британия заблокировали крупные активы Каракаса, на это жаловался Николас Мадуро. Он заявлял, что в Банке Англии может храниться около 80 тонн золота. В феврале Bloomberg писал, что Венесуэла вывезла в Турцию золото на 900 миллионов долларов. Его получила компания, созданная вскоре после визита президента Мадуро в Анкару. Оппозиция Венесуэлы ещё раньше сообщала о попытках вывезти около 20-ти тонн золота в Россию. В Кремле это назвали «уткой».

Правительство Венесуэлы по данным агентства хранит в иностранных золотовалютных резервах активы на 8 миллиардов долларов.