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10:00, 05 июня 2019

Из ближнего круга Владимира Путина, по некоторым данным, выпал спикер Госдумы Вячеслав Володин

По крайней мере, такую версию выдвинули политологи.

Из члена ближнего круга Путина, который политологи называют «Политбюро 2.0», Володин перешел в кандидаты в члены этой неформальной политической структуры. Такой вывод представлен в докладе компании «Минченко Консалтинг», пишет интернет-издание РБК. Там отмечают, что спикер Госдумы снизил влияние на политические партии и Общероссийский народный фронт, а также понес потери в своей региональной сети. Вместе с тем, как считают эксперты, заметно усилились позиции секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.

Они объясняют это ухудшением отношений с Западом, которое подталкивает к мобилизационному сценарию развития. Кроме того, в «Политбюро 2.0», как утверждается в докладе, вернулся основатель Volga Group, бизнесмен Геннадий Тимченко, покинувший, по мнению экспертов, ближний круг Путина 3 года назад из-за «снижения активности». У него, согласно исследованию, стало больше союзников в исполнительной власти, а также развиваются экономические проекты – такие, как развитие инфраструктуры Северного морского пути.

В Кремле доклад «Минченко Консалтинг» пока никак не прокомментировали.



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