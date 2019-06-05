Продолжается суд по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня»

Как полагает следствие, пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже торгового центра.

На скамье подсудимых руководство торгового комплекса и лица, ответственные за безопасность, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. В результате него погибли 60 человек, среди которых 37 детей, ещё 79 человек пострадали.