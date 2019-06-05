Депутат Госдумы попросил генпрокурора проверить деятельность кинокомпании, подавшей иск к блогеру Евгению Баженову

Как сообщает РБК, представителя КПРФ Валерия Рашкина, интересует, законно ли получила господдержку студия «Киноданс».

Депутат отмечает, что в фильмах, снятых на бюджетные деньги, преимущественно должен звучать русский язык, однако картина «За гранью реальности», из-за обзора на которую компания судится с блогером, полностью снята на английском.

Как ранее рассказал автор YouTube-канала «БедКомедиан», «Киноданс» хочет взыскать с него один миллион рублей из-за якобы нарушенных авторских прав.