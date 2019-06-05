Немецкий «Дойче Банк» конфисковал 20 тонн венесуэльского золота

Как сообщает Bloomberg, драгоценный металл был предоставлен Каракасом в качестве залога по кредиту. Венесуэла оформила заём еще в 2016 году, но позже пропустила несколько платежей по процентам.

В то же время, по данным агентства, венесуэльская оппозиция попросила Дойче Банк внести на счет, закрытый от Николаса Мадуро, 120 миллионов долларов. Как полагают соратники Хуана Гуайдо, такова разница в цене золота с момента его приобретения до нынешнего уровня.