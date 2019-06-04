На  участников детского конкурса международного общества «Мемориал» оказывается давление

Школьников и учителей пытаются запугать местные власти, — об этом «Эху Москвы» рассказал председатель правления Мемориала Ян Рачинский.

Он добавил, что это не первая попытка запугивания, и она вряд ли заставит школьников отказаться от участия в конкурсе.

Речь идет о конкурсе исторических исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия – 20 век». В 2016 году на участников церемонии награждения конкурса напали представители националистических организаций.