Фигурантов дела «Нового величия» до приговора суда включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Фигурантов так называемого дела «Нового величия» задолго до приговора суда включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Это произошло вскоре после начала громкого процесса по делу, защита обвиняемых называет его сфабрикованным спецслужбами.

Сразу 9 фигурантов, включая Анну Павликову и Марию Дубовик, оказались в чёрном списке финансовой разведки. Нет в нём только Дмитрия Полетаева. Люди, включённые в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, ограничены в банковских операциях. Их счета заблокированы, они не могут оформить новые карты, в том числе для получения зарплаты. По делу «Нового величия» проходит 10 человек, их обвиняют в создании экстремистского сообщества. Защита обвиняемых и они сами говорят о провокации, избиениях и издевательствах силовиков. По словам адвоката Дубовик показания на парней и девушек дал штатный сотрудник ФСБ, он состоял в организации под псевдонимом Руслан Д. Обвиняемые говорят, что именно он предложил преобразовать чат в телеграме в политическое движение, Мужчина уверяет, что не работает на спецслужбы и никого не подстрекал нарушать закон. Суд над восемью участниками группы «Новое величие» начался в конце мая. Журналистов на заседания не пускают. Плохое качество звука видеотрансляции из зала суда не позволяет расслышать, что там происходит. Ещё двум обвиняемым приговоры уже вынесли. Рустам Рустамов получил полтора года условно, Павел Ребровский – на год больше и уже реального заключения.

Участников движения задержали в марте прошлого года, за несколько дней до президентских выборов. На тот момент Анне Павликовой было 17 лет. Сейчас четверо человек находится под домашним арестом, столько же в СИЗО.