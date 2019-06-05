Министр культуры объяснил появление урезанной версии фильма об Элтоне Джоне требованиями закона

«В правовом государстве должны править не частные, эстетические и сексуальные предпочтения отдельных личностей, а закон, как в России сейчас», — слова Владимира Мединского приводит «Интерфакс».

Так глава Минкульта прокомментировал цензуру , которая коснулась фильма «Рокетмен». Из байопика о британском музыканте вырезали сцены с наркотиками, однополым сексом и мужскими поцелуями.

В нашей стране лента выйдет в широкий прокат уже завтра.