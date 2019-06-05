США потребовали от Турции до конца недели сделать выбор между российским и американским вооружением

Американский постпред в НАТО в очередной раз отметила, что одновременная закупка зенитных комплексов С-400 и истребителей Ф-35 невозможна.



В интервью телеканалу СNBС представитель США сказала, что в противном случае это поможет стремлению Кремля ослабить НАТО. Между тем, Москва и Анкара продолжают реализовывать контракт на поставку зенитных систем. Ранее из-за этого США пригрозили Турции исключением из программы истребителей.