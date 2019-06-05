В предвыборный штаб кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова попал тренер ФК «Зенит»

В предвыборный штаб кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова попал тренер футбольного клуба «Зенит». По данным интернет-издания «Фонтанка», Сергей Семак стал одним из пяти сопредседателей штаба.

Между тем, сам тренер в разговоре с проектом «База» не подтвердил свое назначение. Он пообещал прокомментировать эту информацию позже.

Беглов, временно исполняющий обязанности главы Санкт-Петербурга, идет на выборы как самовыдвиженец.