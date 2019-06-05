Число жертв столкновений в столице Судана возросло до  60

Погибшие – протестующие из палаточного лагеря, который в понедельник был разогнан силами спецназа.

По данным оппозиционного Комитета врачей Судана, все они жертвы рейда сил безопасности. Однако военные опровергают информацию о том, что они применили силу в отношении протестующих.

В апреле в стране произошел военный переворот, в результате которого был свергнут президент. После этого в Судане начались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.