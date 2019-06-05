Президент Владимир Путин сегодня проведет встречу с китайским лидером Си Цзиньпином

Одной из центральных тем диалога на высшем уровне станет ситуация на Корейском полуострове, а также в Сирии и Венесуэле. Об этом накануне рассказал помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, Путин и Си Цзиньпин также затронут вопрос ядерной сделки с Ираном, отношения с США, а также сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По итогам встречи, добавил Ушаков, будут подписаны порядка 30 документов и заявление об укреплении стратегической стабильности. Переговоры между Путиным и Си Цзиньпином пройдут как в формате узкой беседы, так и в формате расширенных делегаций, с участием членов правительства и глав крупнейших компаний. После этого российский и китайский лидер посетят Московский зоопарк и Большой театр, а в четверг отправятся в Санкт-Петербург, где пройдет международный экономический форум.

Визит Си Цзиньпина приурочен к 70-летию установления дипломатических связей между Китаем и Советским Союзом.