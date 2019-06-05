Следователи проверяют информацию СМИ о том, что подростки на Алтае заставляли школьницу пить из лужи
Ранее в сети появилось соответствующее видео. Унижениям подверглась 15-летняя девочка в городе Бийске.
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Ранее в сети появилось соответствующее видео. Унижениям подверглась 15-летняя девочка в городе Бийске.
Памятник есть — Холокоста нет? Для нас в России всякая память о Холокосте – это не только дань уважения памяти погибших в годы фашизма миллионов евреев, но и символический акт борьбы с вековым бытовым антисемитизмом. Получилось не до конца, половинчато, украдкой, намеками. Но все-таки лучше, чем ничего…
Резать Элтона Джона было нельзя Я на фильм не пойду, потому что не считаю возможным поддерживать идею вредную и деструктивную — что для появления фильма в стране, где есть 29 и 44 статьи Конституции (о запрете цензуры, о свободе творчества, о гарантии доступа граждан к культурным ценностям), фильм может быть кем-то произвольно изменён под требования каких-то средневековых традиций…
Про «День Победы». Сергею Лаврову, приглашение к диалогу! Нет такой идеи, пусть даже верной – идеи Победы, которую нельзя было бы довести до абсурда. Официальная пропаганда вновь и вновь доказывает – советская история безрадостна и потому упрятана в «архивный ГУЛАГ». Гордится нам нечем, кроме фальсификата, как признал Мединский, об Отечественной войне…