Суд в Новосибирске не избрал меру пресечения для академика Караськова, его в понедельник задержали по делу о растрате

Суд в Новосибирске не избрал меру пресечения для академика Александра Караськова, которого в понедельник задержали по делу о растрате. Ареста добивался следователь.

Заседание, на котором должны были рассмотреть вопрос об аресте, не состоялось. Александра Караськова в суд не доставили. Из-за проблем с сердцем прямо из изолятора временного содержания его увезли в больницу, академик РАН и бывший директор медицинского центра имени Мешалкина в реанимации. Центральный районный суд Новосибирска вернул ходатайство об аресте следователю. Караськов известный кардиохирург. Он выполняет все виды операций на сердце и сосудах. Руководил НИИ 20 лет. Теперь он проходит по делу о растрате, соучастницей преступления следствие считает и его жену, она тоже работала в клинике. Академика с женой задержали два дня назад. Уголовное дело по данным «Интерфакса» объединят с делом бывшего зама Евгения Покушалова. Ему вменяют хищение более миллиарда рублей при госзакупках и отмывание денег. Преступления по версии следствия совершались при проведении торгов, в которых побеждали определённые компании. Караськов заступался за коллегу и уверял, что он не имел отношения к финансово-хозяйственной деятельности клиники. Ещё раньше она фигурировала в уголовном деле о картельном сговоре.

Суд сегодня должен рассмотреть вопрос о мере пресечения жене академика. Её самочувствие также ухудшилось, подтвердила Интерфаксу дочь фигурантов дела.