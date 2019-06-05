В России продолжается сдача единых государственных экзаменов

У школьников проверят знания иностранных языков и физики.

Большинство ребят в качестве иностранного будут сдавать сегодня английский язык, куда менее популярный – немецкий, замыкает тройку – французский. Экзамен состоит из двух частей. Письменная, которую сдают сегодня, включает в себя 40 заданий, на решение которых дается три часа. Устные навыки проверят в пятницу.

Физику на ЕГЭ выбирают те, кто собирается поступать на инженерные специальности. У выпускников будет почти четыре часа на решение.

Госэкзамены в этом году пока проходят без серьезных происшествий и нарушений. Если не считать удаленных с экзаменов учеников, хакерской атаки на сервисы Рособрнадзора и опровержений слухов о том, что наблюдателям платят за найденные шпаргалки.

Госэкзамены в этом году сдают более 660 тысяч человек. Последний день сдачи– 13 июня. В этот день состоятся экзамены по биологии и информатике.