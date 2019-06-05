Александринский театр в Петербурге могут объединить с псковским театром имени Пушкина

В Пскове считают, что такой вариант развития стал бы взлетом для псковской труппы и региона.

Предложение объединить два театра прозвучало на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с театральными деятелями региона. Предложение выдвинул художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий МЕсхиев. Об этом сообщает официальный сайт театра. По словам МЕсхиева, предварительный разговор с министром культуры Владимиром Мединским об этом уже состоялся. Также, по словам худрука, взаимопонимание с Александринским театром и его главным режиссером Валерием Фокиным достигнуто, тем более, что есть общие проекты. Изданию «Петербургский дневник» удалось связаться с Валерием Фокиным и он сказал, цитата: «Ровно отношусь к этому. Пусть они занимаются своим делом, очень хорошо, что у них такое желание есть. Пусть начальство решает». КЦ. Это очередная дикая история и борьба за бюджеты. Так считает главный редактор «Петербургского театрального журнала» Марина Дмитревская.

Объединившись с Александринским театром, Псковский театр драмы может получить статус федерального. Но, по словам его худрука Дмитрия МЕсхиева, разумеется, театр останется на том же месте и будет работать на благо региона.

В начале весны премьер-министр России Дмитрий Медведев приостановил приказ об объединении Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле. Он поручил главе Минкульта провести широкое общественное обсуждение этого вопроса.