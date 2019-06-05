Следователи связались с защитой основателя Baring Vostok чтобы обсудить варианты его возможной поездки на ПМЭФ

Следователи связались с защитой основателя Baring Vostok Майкла Калви чтобы обсудить варианты его возможной поездки на Петербургский международный экономический форум.

Ранее о том, что Кремль с радостью бы увидел Калви на ПМЭФ, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Басманный суд Москвы в феврале арестовал основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа

Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка «Восточный» 2,5 миллиарда рублей.