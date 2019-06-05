В Минске сегодня пройдут очередные переговоры в рамках Контактной группы по урегулированию в Донбассе

В преддверие встречи в составе украинской делегации произошли кадровые изменения: ее вновь возглавил экс-президент страны Леонид Кучма. Он уже представлял Киев на переговорах по урегулированию в Донбассе в течение первых четырех лет конфликта — до тех пор, пока его на полгода не сменил бывший украинский премьер и министр обороны Евгений Марчук. Некоторые темы ближайшей встречи Кучма уже раскрыл: в частности, он намерен инициировать прекращение боевых действий в регионе на время жатвы. В то же время украинский президент Владимир Зеленский сказал, что у его команды есть некие новые предложения по урегулированию ситуации на востоке страны, однако он их пока не раскрыл.

В то же время в Кремле полагают, что продвижение в переговорах зависит не от действий Кучмы, а от позиции Зеленского. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР, в свою очередь, выразили мнение, что само по себе возвращение второго президента Украины к работе в Минском формате не приведет к большим изменениям.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.